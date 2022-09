Chiusure notturne sulla Milano – Brescia

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte e lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sono previste queste chiusure: – dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano.

Nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 21 -5, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rovato o di Brescia ovest.

Dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cormano o alla stazione di Monza. Dalle 22 di martedì 20 alle 6 di mercoledì 21 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa o di Sesto San Giovanni;.

Nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 settembre, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rovato o di Ponte Oglio.

Nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 settembre, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo. Dalle 21 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto o di Brescia di competenza Autovia Padana. Dalle 21 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo o di Ospitaletto.

E ancora, dalle 21 di giovedì 22 alle 6 di venerdì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Ospitaletto. Dalle 21 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto.