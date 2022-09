Cinquantuno splendidi cinquantenni: i coscritti di Varano Borghi e Ternate riuniti alla stessa tavola

Una partecipazione inaspettata e segno di una generazione ancora molto unita: alla chiamata dei coscritti dell’annata 1972 di Varano Borghi e di Ternate hanno risposto in 51 per festeggiare un traguardo della vita vissuta insieme.

Si sono ritrovati per una cena alla fattoria Pasque di Bernate ed è stato un bellissimo momento per rivangare i tempi passati, tra un bicchiere di vino e uno scambio di rose che i cinquantenni hanno voluto regalare alle cinquantenni presenti. Visto la grande partecipazione i coscritti si sono ripromessi di non fare trascorrere troppo tempo fino alla prossima rimpatriata.