A Cittiglio la serata dei volontari del Trofeo Binda e del Piccolo Trofeo Binda

Si è svolta venerdì 23 settembre a Cittiglio, la festa annuale che la Cycling Sport Promotion del presidente Mario Minervino riserva ai volontari che hanno contribuito allo svolgimento del “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – Gran Premio Almar U.C.I. Women’s World Tour”, vinto dall’ex campionessa del mondo Elisa Balsamo, ed il “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano U.C.I. Nations’ Cup Junior Women”, che ha visto trionfare la bergamasca Francesca Pellegrini, quarta classificata al “Campionato del Mondo Donne Junior” disputato sulle strade australiane.

All’allegra serata con “Paella e Sangria”, preparata dagli Alpini di Cittiglio, sono intervenuti tutti i collaboratori della Cycling Sport Promotion, i sindaci di Cittiglio (VA) Rossella Magnani e di Cocquio Trevisago (VA) Danilo Centrella, i rappresentanti dei Gruppi Alpini della Valcuvia e delle sezioni locali della Protezione Civile, che hanno dato vita ad una bella serata di festa, dove tutti i volontari sono stati omaggiati e calorosamente ringraziati per l’importante lavoro svolto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. “E’ stato un vero piacere ritrovarsi qui questa sera, dopo gli anni di stop forzato a causa dell’emergenza covid, per ringraziare i numerosi volontari che collaborano ormai da diversi da anni con la Cycling Sport Promotion. – ha sottolineato un raggiante Mario Minervino – Il prossimo anno l’impegno di tutti i volontari sarà ancor più fondamentale, visto che abbiamo in cantiere numerose novità, iniziando dalla nuova sede di partenza delle due nostre competizioni: Maccagno con Pino e Veddasca, ed i rinnovati circuiti di gara.”.

In chiusura di serata Mario Minervino ha già fissato l’appuntamento per domenica 19 marzo 2023, quando si vivrà un’altra intensa giornata di grande ciclismo e di emozioni.

A essere premiati durante la serata: l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Luino con il Presidente – Michele Marroffino. I Gruppi Alpini di Rancio Valcuvia, Bogno Besozzo, Grantola, Brinzio, Brenta, Ispra, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvi, Azzio Orino, Cittiglio, Cuveglio, Arsago Seprio, Cuvio, Mesenzana, il Gruppo Alpini e Volontari di Bedero Valcuvia e la Protezione Civile di Gemonio, Cittiglio, orino, Rancio Valcuvia, Casalzuigno, Brenta, Cassano Valcuvia, Azzio.

Inoltre, all’evento hanno partecipato anche l’assessore all’Ambiente e Territorio di Cittiglio Diego Fiore, Il consigliere di Cittiglio delegato alle Associazioni Giovanni D’Angelo, l’amministrazione comunale di Cittiglio con il Sindaco Rossella Magnani, l’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago con il sindaco Danilo Centrella, il delegato allo Sport e capogruppo consiliare al Comune di Cocquio Trevisago Davide Passeri, gli Amici della Musica di Cittiglio, la Pro Loco di Caravate e Cittiglio, l’Amministrazione Comunale di Casalzuigno con il Sindaco Danilo De Ronchi.