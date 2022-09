Corsi gratuiti per disoccupati, Acof forma assistenti familiari e operatori della logistica

Acof Olga Fiorini cooperativa sociale propone, con prossima partenza, due corsi gratuiti rivolti in particolare a persone disoccupate. I due corsi sono finalizzati alla formazione di operatori di magazzino, della logistica e della spedizione e uno per assistenti famigliari. Di seguito le specifiche.

Il corso gratuito di operatore di magazzino, della logistica e della spedizione

Permette anche il conseguimento del patentino del muletto e focus sul team work e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Tale percorso, della durata complessiva di 148 ore, viene offerto grazie al programma GOL (Garanzia di Occupabilità Lavoratori) e si rivolge a: persone disoccupate, tra i 30 e i 65 anni, residenti/domiciliati in Lombardia, con DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso di validità in possesso di uno dei

seguenti requisiti:

 Beneficiari di ammortizzatori sociali (tra cui NASPI e DIS-COLL)

 in assenza di rapporto di lavoro da più di 6 mesi

 Percettori reddito di cittadinanza

 Altri lavoratori fragili o vulnerabili o con minori chance occupazionali quali:

1- disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)

2- soggetti con presa in carico sociosanitaria e inseriti in percorsi di inclusione sociale

 Uomini con più di 55 anni

Il percorso prevede anche erogazione di servizi al lavoro personalizzati con tutor dedicato.

Si precisa che:

 Le donne over 30 possono partecipare a prescindere dal possesso dei requisiti sopra citati.

 Per l’accesso al modulo del patentino del muletto è vincolante il possesso della patente B.

 Per i cittadini stranieri è richiesto il superamento del test preliminare per la verifica della conoscenza della lingua italiana; conseguimento del livello.

 Non è possibile la partecipazione al programma in caso di altre politiche attive in corso.

Sede del corso: Busto Arsizio, Piazza Gallarini 6

L’accesso al percorso del patentino del muletto, per le categorie protette, è consentito previa presentazione del certificato di idoneità alla mansione rilasciato da un medico del lavoro.

Fascia oraria: 14.30 – 18.30

L’accesso al corso avverrà previa verifica dei requisiti da parte dell’ente.

Per candidarsi inviare cv a: candidature@acof.it

Corso gratuito di assistente familiare

Tale figura svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili,…), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento dell’autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento.

Il percorso, della durata complessiva di 160 ore, viene offerto, insieme a servizi di bilancio e orientamento professionale, grazie al programma GOL (Garanzia di Occupabilità Lavoratori) e si rivolge a: persone disoccupate, tra i 30 e i 65 anni, residenti/domiciliati in Lombardia, con DID (dichiarazione di immediata disponibilità) in corso di validità in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 Beneficiari di ammortizzatori sociali (tra cui NASPI e DIS-COLL)

 in assenza di rapporto di lavoro da più di 6 mesi

 Percettori reddito di cittadinanza

 Altri lavoratori fragili o vulnerabili o con minori chance occupazionali quali:

1- disoccupati di lunga durata (almeno 6 mesi)

2- soggetti con presa in carico sociosanitaria e inseriti in percorsi di inclusione sociale

 Uomini con più di 55 anni

Il percorso prevede anche erogazione di servizi al lavoro personalizzati con tutor dedicato.

Si precisa che:

 Le Donne disoccupate over 30 possono partecipare a prescindere dal possesso dei requisiti sopra citati.

 Per i cittadini stranieri è richiesto il superamento del test preliminare per la verifica della conoscenza della lingua italiana; conseguimento del livello.

 Non è possibile la partecipazione al programma in caso di altre politiche attive in corso.

 In esito alla formazione sarà possibile accedere ai corsi ASA/OSS con crediti, oppure accedere direttamente al mondo del lavoro, anche usufruendo dell’apposito servizio gratuito di orientamento professionale.

Sede del corso: Busto Arsizio, Piazza Gallarini 6

Fascia oraria: 14.30 – 18.30

L’accesso al corso avverrà previa verifica dei requisiti da parte dell’ente.

Per candidarsi inviare cv a: candidature@acof.i