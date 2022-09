A Cuvio ritrovata nel cimitero una statua di bronzo rubata

Il cimitero di Cuvio fa gola ai ladri di statue in bronzo, attratti spesso più dal valore del materiale che da quello scultoreo.

È di oggi, mercoledì 14 settembre, la notizia del ritrovamento di una statua verosimilmente (sono in corso verifiche) proprio in bronzo in una zona “periferica” del cimitero, in un angolo remoto e non distante dal bosco.

Una delle tecniche utilizzate per i furti di statue e oggetti in rame deposti sulle tombe è infatti quello di prelevare l’oggetto o l’opera, lanciarla dal muro di cinta o abbandonarla in una zona poco visibile del capo santo per poi passare a riprenderla in un secondo momento: spesso il peso del bottino non consente di fare entrambe le cose contestualmente.

Ora la statua è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione. Solo un anno fa sempre il cimitero di Cuvio era stato preso di mira dai ladri che avevano rubato due statue, sempre in metallo pregiato (foto di repertorio).