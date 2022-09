Dipendenti dell’Asst Sette Laghi al voto per eleggere i rappresentanti della sicurezza (RLS)

I prossimi 14 e 15 settembre i dipendenti dell’Asst Sette Laghi sono chiamati a eleggere i rappresentanti della sicurezza, gli RLS.

« Sono figure importanti perché questa è un’azienda dove ci sono quasi tutti i possibili rischi legati al mondo del lavoro – spiega Antonio Donnarumma, rappresentante uscente e nuovamente candidato – Purtroppo la delegazione in scadenza ha potuto lavorare ben poco. È arrivata la pandemia e, di fatto, ha bloccato ogni iniziativa. Si è lavorato soprattutto in emergenza. In quel periodo, poi, c’è stata la grave carenza dei DPI che ha fatto crescere il malumore. Ma è stata un’emergenza nazionale non limitata alla nostra realtà, una carenza grave e diffusa. Poi, una volta superate le criticità, abbiamo potuto intervenire in modo appropriato dove riscontravamo problemi, ottenendo risposte concrete dalla direzione. Purtroppo questa crisi pandemica ha raffreddato un po’ gli elettori. Per questo faccio un appello perché si torni in modo convinto a esprimere un voto per i candidati».

Sono 24 i dipendenti del comparto che si sono proposti: i lavoratori ne sceglieranno 16 mentre gli altri 4 sono nominati direttamente dalla dirigenza ( i medici).

Rimarranno in carica 3 anni : «Abbiamo bisogno di una corposa legittimazione dei lavoratori – spiega ancora Donnarumma che del gruppo RLS è il coordinatore vista la sua lunga attività proprio nel servizio di sicurezza – Al momento c’è poca comunicazione, molti colleghi non sanno di questa scadenza elettorale. Ci saranno seggi in tutti gli ospedali mentre nei distretti attiveremo postazioni volanti».

I candidati sono esponenti dei sindacati presenti in azienda