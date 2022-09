Due incontri firmati Eu Polis per parlare di elezioni politiche

Doppia serata organizzata da Eu-Polis, il laboratorio di cultura politica fondato da Mattia Premazzi, Giorgio Ginelli e Marco Colombo, in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre: la prima giovedì 15 per conoscere le “regole del gioco”, la legge e i sistemi elettorali; la seconda il 20, per esplorare con i candidati idee, proposte e progetti per il Paese.

In linea coi valori e gli obiettivi di Eu-Polis, formazione e politica si sposteranno nei territori e nei piccoli Comuni, Venegono Inferiore e Daverio, che per l’occasione saranno aula e tribuna a disposizione non dei candidati, ma degli elettori.

Gli appuntamenti:

Giovedì 15 settembre ore 21:00, Sala Civica di Venegono Inferiore (Via Trieste – entrata da Via Mauceri) – Cosa sai sui sistemi elettorali?

Un evento che, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, vuole fare chiarezza sui sistemi elettorali, i cambiamenti con l’introduzione della nuova legge elettorale e le modalità di espressione del voto.

Organizzazione a cura di: gruppo giovani di Eu-Polis

Interventi: giovani di Eu-Polis, Concetto Galati, Gianpietro Natalino

Martedì 20 settembre ore 21:00, Sala Polivalente del Comune di Daverio (Via Piave, 6) – Dimmi perché proprio te? Proposte e candidati a confronto.

Dibattito elettorale all’americana, con domande che verteranno su temi: lavoro, energia, sanità, istruzione e diritti civili.

Intervengono Matteo Bianchi Lega per Salvini Premier (Candidato coalizione CDX), Matteo Capriolo PD (Candidato coalizione CSX), Gigi Farioli Italia Viva e Azione (Candidato Terzo Polo).

Modera: Andrea Aliverti – Malpensa24.

Organizzazione a cura di: gruppo giovani di Eu-Polis.