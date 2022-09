Il ginocchio di Colbey Ross sta bene, sollievo Openjobmetis

Non sarà aggiunto un secondo nome alla “lista infortunati” del precampionato della Openjobmetis, dopo quello di Tariq Owens. La risonanza magnetica effettuata al ginocchio di Colbey Ross (foto Pall. Varese) ha dato infatti esito negativo, e così il giovane playmaker americano potrà tornare, pur in maniera graduale, ad allenarsi con i compagni.

Ross aveva avvertito un dolore “sospetto” prima dell’allenamento aperto al pubblico di sabato scorso alla Enerxenia Arena e per questo motivo era stato subito fermato in via precauzionale, con l’intenzione di svolgere esami approfonditi dopo il weekend.

Così è stato: il giocatore si è sottoposto alla risonanza nella giornata di lunedì e l’esito, sperato, è arrivato in tarda serata. Ora bisognerà capire se il 23enne del Colorado tornerà a disposizione di coach Matt Brase già per il torneo di Cagliari, in programma nel fine settimana, primo appuntamento ufficiale del precampionato della Openjobmetis. O se, per sicurezza, eviterà contatti e sollecitazioni per tornare a pieno ritmo dalla settimana successiva.

BRUTTA ITALIA, KO CON L’UCRAINA – Prosegue con un intoppo imprevisto, intanto, l’Europeo dell’Italia di Pozzecco che si complica la vita in chiave qualificazione perdendo – al Forum di Assago – contro l’Ucraina. Pessimo secondo tempo per gli azzurri che segnano con il contagocce e alla fine cedono 84-73 (Polonara 17, Fontecchio 14).

L’Italia, vincente sull’Estonia all’esordio, aveva poi perso con grande onore contro la Grecia di Antetokounmpo (sul ferro i tiri del pareggio di Fontecchio e Tonut a fil di sirena) ma aveva destato buone impressioni. Stavolta invece le preoccupazioni prendono il sopravvento anche perché martedì sera l’avversaria è quella Croazia tante volte “bestia nera” dell’Italbasket. In caso di ulteriore sconfitta, Datome e compagni dovranno poi battere la Gran Bretagna per acciuffare il quarto posto che dà sì diritto al passaggio del turno ma presumibilmente contro lo spauracchio Serbia.