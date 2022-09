Intervento dei vigili del fuoco a Vergiate per la rimozione di un portale pericolante

Intervento dei vigili del fuoco a Vergiate in via Sesto Calende, per la rimozione di un portale stradale di limitazione altezza che risultava pericolante. Sul posto, nella mattinata di lunedì 5 settembre, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa, in supporto dalla sede di Varese un autogru. Gli operatori hanno rimosso il portale e messo in sicurezza l’area.