La denuncia di un lettore: “Chiodi sulla ciclabile tra Cuveglio e Rancio Valcuvia”

“Chiodi sulla ciclabile tra Cuveglio e Rancio Valcuvia”. È questa la segnalazione di un lettore di VareseNews che denuncia una situazione pericolosa. sulla ciclabile della Valcuvia

Questa mattina (giovedì 15 settembre, ndr) sulla ciclabile nel tratto tra Cuveglio e Rancio Valcuvia abbiamo raccolto moltissimi chiodi che erano stati gettati a terra in punti dove si mimetizzavano con le foglie cadute. Ritengo siano pericolosi per i cagnolini a passeggio, per bambini che potrebbero caderci sopra con le manine o per le persone in bicicletta che potrebbero bucare le ruote.

Mi sembra chiaro che non siano caduti accidentalmente ma che qualcuno li abbia sparsi per un bel tratto.