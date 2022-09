La Sagra della zucca riporta la tradizione a Osmate

Dopo due anni di pausa, a Cadrezzate con Osmate riprende una delle tradizioni più amate: la Sagra della zucca. La festa è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre, nella località di Osmate. Due giorni di spensieratezza tra stand gastronomico, mercatini e musica.

Il programma della Sagra della zucca

La manifestazione comincia sabato 1 ottobre alle 12.30 con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 18.30 è prevista la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli. Alle 19 la festa prosegue con la riapertura dello stand gastronomico e subito dopo con l’esibizione dei Monkey Scream.

Domenica 2 ottobre a partire dalle 9 il centro di Osmate diventa isola pedonale per ospitare il tradizionale mercatino. Dalle 11 anche i più piccoli possono partecipare al mercante in gioco – il mercatino dei bambini – e divertirsi al parco giochi gratuito. Lo stand gastronomico apre alle 12 per il pranzo. La festa continua fino a sera dalle 19 con stand gastronomico e la musica anni ’60, ’70 e ’80 dei Duomania.

«Emozionati di riprendere questa tradizione»

La Sagra della zucca è una lunga tradizione e per i volontari della Pro Loco di Osmate riproporla dopo due anni di stop è una grande soddisfazione. «Dopo un lungo periodo – raccontano i membri dell’associazione – in cui non abbiamo potuto realizzare la sagra a causa della pandemia o per il maltempo, riuscire a proporla quest’anno è veramente un’emozione. Il lavoro è tanto, ma siamo entusiasti di mandare avanti questa tradizione e di farlo potendo contare anche sull’aiuto di tanti ragazzi».