La scrivania da smart working: cosa non deve mancare

Dopo la pandemia molte cose sono cambiate, ed in molti casi abbiamo assistito ad un cambio assoluto nel modo di organizzarci e di realizzare le nostre faccende quotidiane. Anche se non arrivato per rimanere in teoria, ma concepito all’inizio come una soluzione provvisoria, lo smart working è rimasto per moltissimi lavoratori che non devono più recarsi in ufficio per svolgere il loro lavoro. In questo modo, molti impiegati hanno dovuto improvvisare un piccolo ufficio ben assortito a casa, per far fronte alle necessità quotidiane. In questo articolo, vi elencheremo cosa non dovrebbe mai mancare in una scrivania da smart working, scoprendo le migliori offerte di macchine per l’ufficio.

Stampanti, fax e scanner: la comodità dei documenti pronti a casa

Se c’è uno strumento che non può mancare mai in un ufficio improvvisato a casa, questo è la stampante. Ci permette di risparmiare in tempo e costi non affidando la stampa dei documenti a terzi. In questo caso, abbiamo un’ampia scelta. Dipendendo dalle nostre necessità, possiamo scegliere tra le stampanti injekt o laser, essendo queste ultime più precise nella definizione.

Il fax, anche se possiamo pensare che sia totalmente obsoleto, può farci risparmiare tempo ed avere più produttività usando la sua funzione come fotocopiatrice. Avere uno scanner è essenziale soprattutto perché offrono un risultato più professionale e di qualità se vogliamo lavorare coi documenti, evitando così le foto.

Rilegatrici, dorsi e copertine: organizzazione per i documenti

Per mettere ordine e sistemare correttamente i fascicoli una volta stampati, la rilegatrice diventa uno strumento necessario: Possiamo scegliere tra quelle a dorsi o anelli. Le copertine ci serviranno per offrire un’apparenza ancora più professionale e danno quell’aria di ordine ed efficienza.

Etichettatrici e distrugge documenti: non così superflui come pensiamo

Se dobbiamo eliminare dei documenti ormai non necessari e non abbiamo il tempo e lo spazio per sistemarli prima di buttarli, la macchina distruggi documenti ci eviterà lo spreco inutile di forza, visto che è capace di distruggere i documenti in pochissimo tempo e ridurli notevolmente. La macchina etichettatrice, invece, ci permetterà di evitare le scritte a mano sui nostri fascicoli, dando un’apparenza più curata e facendole diventare le nostre etichette anche molto più leggibili.

Calcolatrici e periferiche computer, l’immancabile tecnologia

Per quanto il cellulare oggi sia presente anche se dobbiamo scrivere o leggere le mail, o anche realizzare altri compiti, il PC resta indispensabile per molti lavori. I mouse, le webcam e le tastiere sono strumenti che si rovinano facilmente per l’uso e bisogna sempre avere un ricambio per evitare imprevisti. Per avere sempre i nostri file pronti per l’uso, consigliamo anche l’acquisto di penne UBS e dispositivi per salvare i nostri documenti.

Le calcolatrici, anche se molti di noi siamo soliti ad usare quelle che troviamo su internet, anche saranno utili soprattutto per realizzare dei calcoli veloci.

Perché acquistare il tuo materiale per lo smart work online

Su Internet puoi trovare un maggior assortimento e anche la comodità di poter ricevere comodamente a casa la merce ordinata. Senza dimenticare che puoi trovare prezzi molto più convenienti di quelli dei commerci tradizionali.