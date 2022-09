La Uil sceglie Cadegliano Viconago per il quarto congresso nazionale dei frontalieri

Venerdì 16 settembre Uil Frontalieri, il sindacato dei lavoratori di confine, organizza il suo quarto congresso nazionale a Cadegliano Viconago con la partecipazione di rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali oltre confine: Svizzera, Francia, Austria, Slovenia e Croazia.

Il programma del congresso, che si terrà all’Hotel Stampa, prevede l’apertura dei lavori alle 10 con la relazione introduttiva del segretario generale della categoria Raimondo Pancrazio.

Seguirà l’intervento del segretario generale Uil Lombardia Enrico Vizza e poi via via gli interventi dei rappresentanti dei segretari delle altre nazioni estere ospiti.

Dopo l’intervento del segretario generale del sindacato Europeo Ces Luca Visentini prenderà la parola il segretario organizzativo nazionale Uil Emanuele Ronzoni che chiuderà i lavori del mattino.

Si riprenderà il pomeriggio con il dibattito dei delegati per arrivare poi alla conclusione dei lavori e all’elezione degli organismi per i prossimi quattro anni.

«Questo congresso oltre ad eleggere il prossimo esecutivo di categoria, sancirà una nuova linea che il sindacato intende

portare avanti per la battaglia dei diritti dei lavoratori frontalieri – spiega il segretario generale Uil Frontalieri Raimondo Pancrazio – Previdenza, dell’assegno unico, quelli relativi alla tassazione e al diritto al lavoro sono i temi che la categoria intende affrontare in maniera definitiva entro breve per poter garantire davvero a tutti inostri lavoratori in entrata e in uscita normative certe e favorevoli a tutti coloro che ogni giorno si devono spostare da una nazione all’altra per poter lavorare».