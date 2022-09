Latte Varese, all’asta marchio e furgoni

Prima il concordato preventivo con riserva, nel 2020. Poi il fallimento, un anno dopo e la corsa nel dicembre 2021 per la composizione di una cordata di imprenditori in grado di rilevante un marchio che va a braccetto con la storia di una provincia che nell’agricoltura ha visto uno dei suoi pilastri di sviluppo.

È l’epilogo del “Latte Varese“ che segna una lenta agonia verso la scomparsa di un simbolo – a partire dai colori stampati sulle confezioni – e una foggia del marchio oramai introvabile fra gli scaffali tanto dei negozi quanto della grande distribuzione.

Una realtà composta dalla “Cooperativa agricola Latte Varese“ (concordato con riserva dichiarato il 10/07/2020) che controlla “Centrale Del Latte Di Varese Srl“ (concordato con riserva il 17/11/2020) che detiene il marchio, proprio in questi giorni all’asta assieme ad alcuni beni strumentali come alcuni furgoni. Nel dettagliare la vendita, all’asta sul sito dell’istituto vendite giudiziarie del tribunale di Varese e Busto Arsizio, è compresa la vendita relativa al marchio “Latte Varese” attualmente registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oltre a 5 furgoni, tutti muniti del marchio “Latte Varese”.

Si tratta di un lotto unico (non scomponibile dunque). La vendita viene effettuata on-line: l’inizio delle iscrizioni è avvenuto il 14 luglio, e il termine iscrizioni (con bonifico bancario) il 14 settembre alle ore 12:00. L’inizio della gara è previsto per il 19 settembre alle ore 12:00 e il termine gara è il 23/09/2022 alle ore 12:00. La procedura fallimentare ha come prezzo base 108.750,00 euro.