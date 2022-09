Le Crete di Siena nelle opere di Anna Sala in mostra

Anna Sala, raffinata e poetica artista varesina torna con un nuovo progetto espositivo dedicato alle Crete di Siena promosso dall’Associazione A.R.C.A e la Pro Loco Asciano con la coorganizzazione del Comune di Asciano e con la collaborazione dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

La mostra dal titolo “Il Giardino delle Crete, terra di suggestioni” inaugura domenica 4 settembre alle ore 16.00 presso la Sala del Granduca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, a cura di Luigi Cavadini.

La formazione senese – studi prima all’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna e poi all’Università di Siena dove si è laureata in Storia dell’Arte Contemporanea con Enrico Crispolti – e la frequentazione dei territori toscani ma in particolare delle Crete senesi ha lasciato un segno indelebile nella pittrice Anna Sala, milanese di nascita, che già in passato ha presentato le sue opere nel nostro territorio, ad Asciano, nel 2016 al Museo Civico Archeologico e d’Arte Sacra Palazzo Corboli, nel 2018 alla Torre de’ Bandinelli e nel 2019 all’Abbazia Monte Oliveto Maggiore (Sala del Granduca).

Ed ora eccola con una carrellata di dipinti recenti che celebrano i luoghi incantati delle Crete e i frutti di questi luoghi evocandone lo spirito libero e leggero che si stempera nel lento distendersi delle terre ma che si esalta in particolare nel canto dei colori delle sue nature morte che, con un taglio contemporaneo adagiate su un piatto quasi invisibile, si stagliano – improvvisati colpi di colore – sui fondi neri alla maniera della pittura antica.

Con il tempo il suo rapporto con il territorio si è fatto più intenso come appare chiaramente in questa mostra: l’adesione alla calma e alla pacatezza di queste terre si è evoluta nel gesto pittorico che si è fatto più incisivo gestendo i colori nella loro materia e attribuendo ad essi una forza espressiva maggiore. Non abbiamo più solo il succedersi di pennellate estremamente controllate ma anche dei rapidi ed evidenti colpi di pennello che aggiungono ritmo e luce ad una natura che è fatta di stesure ondulate, ma anche di presenze (arbusti, fiori, alberi) che segnano con improvvisi guizzi la risposta a improvvisi colpi di vento o anche semplicemente a una diversa incidenza dei raggi del sole.

Le opere di Anna Sala hanno saputo e sanno mediare quello “spirito dei luoghi” proprio di questa parte della Toscana e sarà agevole per il visitatore della mostra ritrovarsi pienamente in esse.

Anna Sala.

Il Giardino delle Crete, terra di suggestioni

Inaugurazione domenica 4 settembre ore 16

Presentazione Luigi Cavadini

4 – 24 settembre 2022

orari di apertura: da martedì a sabato 14.30 – 17.40 – domenica 9.30 – 12.20 – 14.30 – 17.40

lunedi chiuso