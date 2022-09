È morto Ermanno Verturelli, una vita per la comunità di Malnate

È morto a 79 anni Ermanno Venturelli, figura nota a Malnate per il suo impegno nel mondo delle associazioni e del volontariato.

Venturelli è stato uno dei soci fondatori di Sos Malnate nel 1982 ma negli anni ha prestato servizio anche ad altre realtà cittadine, oltre alla Parrocchia.

Il ricordo del presidente di Sos Malnate Massimo Desiante: «Ermanno è stato uno dei soci che il 28 gennaio del 1982 hanno fondato SOS Malnate. Dopo un periodo di assenza è ritornato in associazione nel 2006, da pensionato, per dedicarsi con grande altruismo alle attività di volontariato fino al 2019. Ha svolto con umiltà e impegno le attività di accompagnamento e trasporto di anziani e disabili ed è stato anche Responsabile del Corpo Volontari della nostra Associazione, un ruolo delicato che ha svolto con cura e spirito di servizio. Tra i suoi ultimi desideri è che SOS Malnate fosse presente il giorno del suo funerale. Non mancheremo Ermanno, saremo con te e con i tuoi famigliari anche in questo doloroso momento. Grazie per quanto hai fatto per SOS e per tutte le persone che hai aiutato in questi anni».

Il funerale si terrà martedì 13 settembre, ore 15, presso la Chiesa S. Martino di Malnate e sarà preceduto alle 14.30 dal S. Rosario.