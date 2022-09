Notte di fulmini, condominio al buio a Varese

Uno “spettacolo pirotecnico naturale” lo chiama il lettore Mirko Landoni che ci regala questo scatto spettacolare realizzato nel Varesotto che testimonia la portata del temporale che ha colpito la provincia di Varese nella notte fra martedì e mercoledì. Acqua, fulmini, precipitazioni senza danni secondo il comando dei vigili del fuoco di Varese che non segnala criticità.

Suolo a Varese si è verificato il black out temporaneo – tre quarti d’ora – in un condominio di via Grandi, in centro, zona via Staurenghi.

Tutto per via dello spostamento verso Est dell’alta pressione (bel tempo) che lascia il posto ad una perturbazione associata alla vasta circolazione depressionaria sulle Isole Britanniche ci interesserà quindi marginalmente fino a giovedì con variabilità, qualche pioggia o temporale. Sarà seguita da aria più fresca e secca con miglioramento da venerdì.

Per oggi il centro geofisico prealpino prevede su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana molte nuvole con rovesci e temporali intermittenti. Sulla pianura più variabile e a tratti ancora soleggiato con qualche temporale in transito soprattutto nel pomeriggio.