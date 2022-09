Partita al centro: il dibattito elettorale in casa CL a Varese

Valgono solo i messaggi forti o le elezioni si giocheranno al centro? Lo si vedrà forse al 25 settembre sera, a urne chiuse. Ma di certo il quadro al centro resta piuttosto vivace, tra “terzo polo” liberale e forze che presidiano il centro (cattolico o meno) nelle due coalizioni maggiori.

Domanda in subordine, quando si parla di centro cattolico: come si comporterà CL, intendendo tutto il mondo di Comunione e Liberazione e i suoi candidati “di riferimento”?

Giovedì 8 settembre forse si potrà tastare il polso della platea al dibattito organizzato all’istituto De Filippi dall’associazione “Persone e Città”.

Tema ufficiale: “Cattolici in Politica, le ragioni di un impegno”.

Il confronto è tra due esponenti di peso del mondo di CL, in due schieramenti diversi: da un lato Raffaele Cattaneo, assessore in Regione, esponente di lungo corso sempre dentro al centrodestra (oggi nella lista Noi Moderati); dall’altro il medico Guido Bonoldi, consigliere comunale, che in queste elezioni 2025 ha deciso di candidarsi e corre con il “terzo polo” Italia Viva-Azione.

“L’associazione Persone e Città propone, con un taglio più concreto ed esperienziale, un incontro con due rappresentanti della politica varesina dichiaratamente cattolici e impegnati in due diversi schieramenti politici. L’intento è capire i percorsi personali che, partendo da una comune esperienza ecclesiale, portano ad impegnarsi in aree politiche ed a candidarsi in liste o coalizioni elettorali in competizione e, per certi aspetti, in conflitto tra loro”.

“Il confronto sarà moderato da esponenti dell’associazione Persone e Città che intende così proseguire il lavoro avviato qualche mese fa sul tema della relazione umana nella città

aprendo un dibattito con la Politica ed i suoi esponenti locali.” spiegano gli organizzatori. Il ruolo di moderatori spetta a Enrico Angelini e Raffaele Nurra.

Non è un singolo dibattito elettorale, sottolineano i promotori. “Sono in fase di definizione altri momenti di confronto fra candidati alle elezioni politiche prossime sul tema dell’Accoglienza”.