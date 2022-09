Perde il controllo e si ribalta con l’auto a Mesenzana

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura – verso le ore 15.30 di giovedì 15 settembre – ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Strada Statale 394 nel comune di Mesenzana.

L’autovettura è finita contro il guard rail ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona ferita, che è stata trasportata in codice giallo – quindi con ferite non gravi – all’ospedale dalla Sos di Cunardo.