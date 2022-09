A Porto Ceresio la dodicesima edizione di Blu Pulito

Il 4 settembre si terrà una nuova edizione, la dodicesima, di Blu Pulito, l’azione per il recupero della spazzatura da fondali e sponde di Porto Ceresio. Protagonista il gruppo subacqueo GoDiving, che chiama a raccolta chi ha a cuore l’ambiente lacustre per una mattinata all’insegna dell’ecologia.

Il ritrovo è alle 9 di domenica 4 settembre sul lungolago di Porto Ceresio.

L’evento punta a diffondere la coscienza e il rispetto per l’acqua dolce, risorsa fondamentale naturalmente rara e minacciata dai comportamenti umani.

L’idea è che ripulendo il fondo e le spiagge si contribuisca, almeno in parte, a ripristinare l’ecosistema e soprattutto che si rammenti l’importanza di migliorare le abitudini personali e aziendali affinché la natura sia trattata con il rispetto che le è dovuto: siamo ospiti di questo pianeta, non suoi assoluti padroni. Non è un tema ideologico o una contrapposizione politica, solo una questione di sopravvivenza. Senza acqua dolce, piante e animali terrestri non possono esistere.