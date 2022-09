Preziosi e indispensabili: Cavaria rende omaggio ai nonni con un contest

Anche quest’anno in occasione della Festa dei nonni del 2 ottobre, il Comune di Cavaria intende omaggiare la preziosa e indispensabile categoria, fondamentale in ogni famiglia: I Nonni! “Siete favolosi, grazie”: questo il messaggio dell’iniziativa che consiste in un contest cui tutti i “nipotini” possono partecipare scattando una foto (o un selfie) che li ritrae con i loro nonni. “Non importa che siano di sangue o di cuore – precisano i promotori – l’importante è che dalla foto si percepisca questa speciale complicità”.

Una giuria sceglierà lo scatto più originale, più divertente e più dolce che vincerà il contest e si aggiudicherà un premio.

Gli scatti raccolti saranno pubblicati sui social del Comune di Cavaria.

Per partecipare inviare le foto via mail a contest@comune.cavariaconpremezzo.va.it entro il 30 settembre, indicando nome, cognome ed età del nipote e il titolo scelto per la foto.