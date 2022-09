Quattro giorni di festa a Samarate per la sagra del crocifisso

La parrocchia santissima Trinità di Samarate scalda i motori per la nuova edizione della sagra del crocifisso, che parte oggi giovedì 15 settembre a lunedì 19 settembre.

Tantissimi gli appuntamenti in programma.

Il programma

Questa sera, giovedì 15 settembre alle 20.30, alla chiesa di San Rocco, si terrà la santa messa presieduta dal vicario episcopale monsignor Giuseppe Vegezzi.

Venerdì 16 settembre, a partire dalle 16.30, ci sarà la preghiera di inizio anno scolastico per tutti gli studenti (con la benedizione di diari e zaini); alle 20.30 la processione del crocifisso con il ritrovo in chiesa San Rocco. Alle 21.30 si esibirà la filarmonica samaratese in oratorio.

Sabato 17 settembre si parte alle 15.30 con la messa per gli ammalati (a seguire rinfresco in oratorio). Alle 17 ci sarà un pomeriggio sportivo a curda dell’asd Olimpia e Pgs.

Dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico su prenotazione, a seguire la serata in musica con Davide Langelli.

Domenica 18 settembre, dopo la santa messa in oratorio e il successivo pranzo della comunità, alle 15 ci sarà un pomeriggio di animazione e giochi. Alle 17 è in programma l’estrazione dei premi della lotteria.

Grande chiusura lunedì 19 settembre, con la santa messa per i defunti al cimitero di Samarate (alle 20.30).