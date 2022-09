Sesto Calende saluta Don Giorgio: “Un prete sempre attento all’educazione dei più giovani”

«È stato un onore avere un sacerdote così attivo e confidiamo che il suo successore, Don Alberto, porterà continuità». Con queste parole ieri, domenica 4 settembre, Sesto Calende ha saluto Don Giorgio Longo dopo nove anni trascorsi nella città sul Ticino, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Oratorio “Beato Piergiorgio Frassati”.

Un concerto seguito da una grande festa, così, nel cortile della Chiesa dell’Abbazia allestito con palco e platea, la parrocchia ha ospitato l’ultima messa “sestese” del giovane sacerdote, che con la fine dell’estate si trasferirà a Varese.

«Una cerimonia sentita e partecipata, ravvivata dalla nota simpatia che contraddistingue Don Giorgio, e conclusa con i regali dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine e della Comunità Pastorale» commenta la giunta sestese (presenti il sindaco Giovanni Buzzi, il vicesindaco Edoardo Favaron e gli assessori Claudia D’Onofrio, Jole Capriglia Sesia e Enrico Boca, ndr), che ha consegnato una targa di ringraziamento al sacerdote per ricordare “tutto l’impegno di questi nove anni trascorsi insieme, dedicati alla Comunità cristiana, ma soprattutto ai giovani, per cui ha sempre avuto un’attenzione per la loro educazione e crescita spirituale, tramite l’attività dell’oratorio e dei gruppi creati nel tempo”.