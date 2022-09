Si inaugura il nuovo cse di Olgiate Olona

Verrà inaugurata sabato 17 settembre alle 10 la nuova sede del Cse (centro socio educativo) in via don Minzoni 33 a Olgiate Olona. L’invito alla partecipazione di questo momento importante per la comunità è rivolto dall’amministrazione a tutta la cittadinanza. La struttura sarà gestita dalla cooperativa Promozione Lavoro.

Dopo anni di attesa, dunque, arriva il momento dell’apertura del cse che sarà un punto di riferimento per i disabili della zona e per le loro famiglie.