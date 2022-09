Sparisce da casa, ricerca persona in corso a Tradate

L’allarme è scattato nella notte per una ricerca persona a Tradate. Si tratta dalle prime informazioni di un giovane che non ha fatto rientro presso il domicilio ed è così stato aperto il protocollo provinciale di ricerche: sul posto le forze dell’ordine e le unità interessate dalle ricer he sotto il coordinamento dei vigili del fuoco.

In città è stato allestita l’unità di coordinamento locale in via Monte Generoso, zona ospedale.

Sul posto oltre alle partenze di Saronno, i vigili del fuoco hanno schierato anche le unità “Sapr“ Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto che attraverso l’impiego dei droni sono in grado di avere un’ampia visuale sul territorio.