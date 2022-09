Storie ad alta voce e Truccabimbi per inaugurare la nuova Casetta dei libri di Azzate

La nuova Little free library proposta dalle Mamme in cerchio sarà dedicata ai bambini, protagonisti dell’inaugurazione sabato 24 settembre alle 17 in via Verdi

Una piccola aiuola in centro ad Azzate diventa un piacevole angolo di relax per le mamme a passeggio con i loro bambini grazie alla nuova iniziativa dell’associazione Mamme in cerchio che inaugura sabato 24 settembre alle ore 17 la nuova Casetta dei libri del paese.

Per celebrare la nuova Little free library un pomeriggio a base di letture ad alta voce, truccabimbi e aperitivo attorno all’aiuola del parcheggio di via Verdi (dopo il campanile) appena arricchita, non a caso, da due comode panchine.

«Abbiamo chiesto al Comune di Azzate di avere in affido questa piccola aiuola dove abbiamo fatto posizionare due panchine – racconta Giuliana Marchioni, portavoce delle Mamme in cerchio – Alcuni nostri volontari hanno poi utilizzato dei materiali di riciclo per realizzare una bellissima casetta per libri che sarà posizionata proprio sabato per l’inaugurazione».

La casetta sarà dedicata alla libera circolazione dei libri per bambini, in modo che chiunque possa lasciare lì il libro che ha già letto e trovarne uno da portare a casa o da leggere sulla panchina.

Il retro della piccola libreria sarà invece utilizzato dall’associazione come bacheca per raccontare le iniziative delle Mamme in cerchio a sostegno della maternità.

In base all’accordo con ‘Amministrazione comunale, durante tutto l’anno i volontari dell’associazione avranno cura di tenere in ordine l’aiuola con il supporto degli scout, già coinvolti nell’iniziativa e sempre disponibili a compiti di solidarietà sociale.

La via Verdi avrà così un piacevole angolino di sosta e di incontro per le mamme a passeggio coi propri piccoli.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato.