A Cassano Magnago weekend con la sagra del pizzocchero e sciatt

Settembre è il mese del ritorno alla normalità, le temperature iniziano ad abbassarsi piacevolmente e si riscopre quel fresco perfetto per un gustoso piatto caldo, vero? Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, presso l’area feste di via 1 Maggio a Cassano Magnago è in programma la sagra del pizzocchero e dello sciatt.

Finalmente è tornato il momento di viaggiare con il sapore tra i gusti e i profumi unici di una terra magica, la Valtellina.

L’area feste è al coperto quindi l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Una festa in completa sicurezza che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica, la VALTELLINA!

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE!

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Disponibile anche servizio di take away.

Menu

Carpaccio di bresaola 13 euro

Bresaola con Sciatt 11 euro

Sciatt con insalatina 8 euro

Pizzoccheri 11 euro

Brassato al Sassella con polenta 16 euro

Pulpett ai funch (polpette ai funghi) 9 euro

Patata fritta 4 euro

Polenta gialla 4 euro

Polenta taragna con Casera 6 euro

Torta di mele 4 euro

Panna cotta con vellutata di fragole 4 euro

Pane 0,50 euro

Il programma

Venerdì 9 settembre

19.00 apertura porte, servizio ristorazione e bar

22.00 Il karaoke di Ariele

01.00 Chiusura

Sabato 10 settembre

19.00 apertura porte, servizio di ristorazione e bar

2 2.22 Party DJ Set

01.00 Chiusura

Domenica 11 settembre

Dalle 12.00 alle 15.00 servizio ristorazione bar

19.00 apertura porte, servizio di ristorazione e bar

22.00 si balla il liscio con Luciano e Paola live

00.30 Chiusura