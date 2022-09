Una striscia di bitume sulla via Sacra di Varese: non è una asfaltatura, ma lavori in corso

Una ferita d’asfalto proprio all’inizio della via Sacra, l’acciottolato seicentesco del bene Unesco tranciato da una striscia di bitume. E’ questa la foto che sta circolando sui social varesini in questi giorni, procurando sdegno e reazioni.

Come quella del consigliere comunale del Polo delle Libertà Simone Longhini, che sulla sua pagina facebook commenta: «Una bella colata d’asfalto all’inizio della Via delle Cappelle al Sacro Monte di #Varese! Ma come si può sfregiare così un bene riconosciuto patrimonio dell’Unesco?! Che si pensi ad asfaltare tutte le altre strade della città che ne hanno un disperato bisogno, non questa».

Tra gli altri, anche Mauro Gregori pubblica la foto, commentando: «Posso solo auspicare che il ripristino della Via Sacra sia immediato. Mi attendo percio’ come tutti i varesini, che la Via Sacra torni “immediatamente” alla sua intrinseca bellezza. No alla trascuratezza per favore, chi ne sia stato l’artefice, poco importa ai varesini».

Interpellato il comune di Varese, la prima risposta è immediata: quello è suolo privato. Tutta la via sacra è di proprietà della Curia di Milano, è come se fosse un viale interno a un palazzo. Non è quindi opera dell’amministrazione la striscia d’asfalto.

Dopo una ulteriore ricerca, “l’arcano” è svelato: si tratta infatti di un intervento urgente di LeReti, autorizzato dalla proprietà, che per effettuare la riparazione e ripristinare la strada ha realizzato quella striscia di asfalto, che però è provvisoria.

In realtà quello è solo l’ultimo di una serie di interventi che hanno evidenziato la presenza di una perdita importante di acqua nelle tubature che passavano sotto la via Sacra, e che gravavano sulle case circostanti che avevano notevoli disservizi.

La striscia di bitume, cosi impattante, è fatta solo per consolidare i lavori e rendere definitiva la riparazione: tanto che i ciottoli sono accatastati a fianco, in attesa di essere rimessi al loro posto.

Ora non resta che vigilare sul ripristino, che al momento è previsto “entro alcune settimane”.