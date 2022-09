Terzo mandato in Parlamento per Maria Chiara Gadda: “Continuerò ad impegnarmi con rinnovata determinazione”

A rappresentare il territorio della Provincia di Varese in Parlamento ci sarà ancora Maria Chiara Gadda. Terzo mandato per la coordinatrice di Italia Viva del Varesotto che, dopo la conferma della propria elezioni, ha spiegato: «La mia riconferma in Parlamento è merito di un grande lavoro di squadra, grazie a candidati radicati su tutto il nostro territorio, militanti e sostenitori che hanno saputo lavorare con generosità e spirito costruttivo sin dall’inizio. Un grazie speciale a Carlo Alberto Coletto, candidato e responsabile provinciale di Azione, con cui ho lavorato in sinergia perché il progetto politico di Azione-Italia Viva potesse essere un punto di riferimento per i moderati e i riformisti».

“Abbiamo fatto una campagna elettorale intensa – prosegue Gadda – senza mai sottrarci al confronto, e sono commossa dalle attestazioni di stima personale che ho ricevuto in queste settimane da sindaci, terzo settore, imprenditori e tantissimi cittadini. Il lavoro che ho fatto in questi anni in Parlamento e sul territorio è stato riconosciuto, e questa è per me la gioia più grande. Ora continuerò ad impegnarmi con rinnovata determinazione, perché la grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo richiede a tutti noi serietà e grande senso di responsabilità.