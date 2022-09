Tilo introduce due nuove corse sulla linea transfrontaliera Cadenazzo-Luino

Potenziate le corse mattutine dall’Italia e pomeridiane dalla Svizzera a favore dei frontalieri. E’ con questo scopo che Tilo ha introdotto, a partire da lunedì 29 agosto, due nuove corse sulla linea transfrontaliera TILO S30 che collega Cadenazzo a Luino e Gallarate.

Grazie agli studi svolti e alle analisi effettuate attraverso il “Piano strategico della mobilità sostenibile” nell’ambito del progetto transfrontaliero interreg Smart Border – volto a favorire lo spostamento dei lavoratori frontalieri verso il Piano di Magadino – è stata introdotta, a complemento e in aggiunta alle corse mattutine da Luino già pianificate alle 7.18 e 9.18, una nuova corsa con partenza da Luino alle 5:18 e arrivo a Cadenazzo alle 5:56.

Nel pomeriggio inoltre, oltre alle abituali corse delle 16.04 e 18.04, il nuovo orario prevede ora una nuova corsa con partenza da Cadenazzo alle 17.04 ed arrivo a Luino alle 17.42.

Già da parecchi anni gli amministratori dei Comuni a ridosso della frontiera di Dirinella reputano che lo sviluppo del trasporto passeggeri sulla S30 rivesta un ruolo importante, in particolare per il rilancio turistico del Verbano, ma anche per sgravare le strade dal transito pendolare di frontalieri (si contano giornalmente circa 1.700 transiti solo per questa tipologia). Per questo, già nel 2019 erano stati promossi degli incontri fra i Comuni di Gambarogno, Maccagno, Luino e Laveno Mombello, con la direzione di TILO, per discutere di un potenziamento del servizio viaggiatori, soprattutto nelle fasce mattutine e serali ove si riscontra una maggior frequenza. La direzione di TILO aveva confermato disponibilità e l’interesse per lo sviluppo del servizio sulla linea S30, sottolineando tuttavia che un simile adeguamento sarebbe stato possibile solo creando le premesse per aumentare l’utenza, che tutt’oggi si mantiene su un livello critico per quanto concerne il tasso di copertura dei costi della linea.

Era stato inoltre ribadito che la S30 è una linea soprattutto dedicata al trasporto merci e che l’introduzione di nuove corse sarebbe comunque stata subordinata alla disponibilità di tracce libere. Per aumentare il numero dei passeggeri, i sindaci dei due versanti della frontiera hanno così deciso di attivarsi e per rendere maggiormente attrattivo il trasporto pubblico hanno creato posteggi d’interscambio (Park and Ride) e promosso campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

Non solo, nel 2017 i Comuni di Luino e Gambarogno hanno promosso il Progetto Transfrontaliero Interreg Smart Border. Il Progetto ha concretizzato la realizzazione a Luino di due importanti posteggi d’interscambio presso la stazione FS: il Parl&Ride – auto/treno e il parcheggio per la condivisione dell’auto – Carpooling, per un totale di 337 stalli. Nel corso del progetto sono stati realizzati il Piano della Comunicazione e il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile multiscala.

I promotori del Progetto Transfrontaliero Interreg Smart Border – comuni di Luino e Gambarogno – auspicano che questa nuova offerta possa ottenere il favore dei lavoratori frontalieri, che dal luinese si spostano abitualmente in automobile verso il Piano di Magadino, sgravando così il traffico e nel contempo migliorando le condizioni ambientali e di vivibilità di tutto il territorio.

«Ridurre l’uso delle auto a favore di treno, bicicletta, condivisione dei mezzi privati è l’unica alternativa alla risoluzione dei problemi della viabilità – commenta Francesca Porfiri, assessore alla mobilità di Luino -. Si devono mettere in campo tutte le azioni possibili per il raggiungimento di questo grande obiettivo: comunicazione, sviluppo di un’adeguata intermodalità, incentivazioni. Il Comune di Luino farà la sua parte e stimolerà gli altri attori coinvolti. L’amministrazione ha a cuore la condizione della mobilità dei frontalieri, da questo punto di vista lavoreremo sempre per offrire loro dei servizi aggiuntivi e alternativi all’automobile».

Il Comune di Luino, inoltre, attiverà a breve, con una APP dedicata, una soluzione di condivisione dell’auto gratuita per tutti i frontalieri che aderiranno al Progetto. E in aggiunta, tutti coloro che privilegeranno l’utilizzo di mezzi sostenibili all’auto, avranno la possibilità di accedere, attraverso una APP innovativa, ad un interessante sistema di premialità.