Un escursionista risulta disperso in Valle Vigezzo

È scattato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 settembre l’allarme per un escursionista disperso in Valle Vigezzo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (la foto di copertina è d’archivio).

Le ricerche sono iniziate dalla zona del lago Panelatte, dove sono intervenuti il soccorso alpino civile, la guardia di finanza e i vigili del fuoco.