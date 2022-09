Vellone fiume fantasma: le proposte dei ragazzi della Vidoletti per valorizzarlo

«Ci siamo sentiti dei veri cittadini». Così Tommaso della 2C della secondaria Vidoletti (IC Varese3) racconta il progetto MyFuture – Centro di sostenibilità permanente di cui è stato protagonista assieme a un’ottantina di ragazzi delle attuali classi seconde della sua scuola. Veri cittadini che, tutti insieme, nella mattinata di oggi lunedì 19 settembre, hanno presentato agli assessori Nicoletta San Martino(Verde pubblico) e Andrea Civati (Lavori pubblici) le loro proposte per tutelare e valorizzare il corso d’acqua e il suo ambiente.

Coordinati dagli insegnanti e dagli educatori della Cooperativa Totem, i ragazzi hanno approfondito lo studio del fiume Vellone con metodi tradizionali di ricerca negli archivi e strumenti tecnologici più innovativi come la cartografia digitale «per acquisire nuove competenze tecniche e soprattutto capacità critica e senso civico», ha spiegato l’insegnante Cristina Aquila.

I ragazzi hanno ripercorso l’ansa del fiume dalle sorgenti al Sacro Monte fino ai punti in cui attraversa la città su un percorso deviato secoli fa e poi in parte interrato. Per questo lo chiamano “Il Fiume Nascosto”.

Per tutelarlo e valorizzarlo hanno proposto all”Amministrazione comunale una serie di azioni, tra cui il posizionamento di cartelli, mappe e percorsi pedonali che permettano a più persone di conoscere il secondo fiume cittadino che potrebbe diventare meta delle gite scolastiche degli studenti varesini. Proposti anche libri e guide assieme ad interventi di manutenzione del verde, giornate di pulizia straordinaria e poi illuminazione e posizionamento di panchine e aree picnic lungo il corso d’acqua e persino un impianto di videosorveglianza e multe per chi sporca.

«Valorizzare e rendere più accessibili le aree verdi cittadini perché tutti possano goderne è uno dei nostri obiettivi», ha detto l’assessora San Martino ringraziando i ragazzi per la loro determinazione a comportamenti responsabili individuali e collettivi per il Bene comune.

Complimenti ai ragazzi sono arrivati anche dall’assessore Civati: «Non solo siete veri cittadini, ma siete cittadini con un grande potere – ha detto – perché avete una grande capacità di convincere gli adulti attorno a voi a compiere scelte più giuste nell’interesse di tutti».

«Come Amministrazione comunale abbiamo messo in sicurezza il corso del fiume», ha ricordato Civati con riferimento alle vasche di laminazione sotto Villa Baragiola, per prevenire eventuali esondazioni, e la periodica pulizia del letto del fiume e della vegetazione lungo le sponde. «Nei progetti di riqualificazione della città pensiamo di riaprire il corso del Fiume, ad esempio nella ex Aermacchi, per maggiore sicurezza e per una migliore tutela di flora e fauna», ha aggiunto Civati avvertendo che non tutto quanto proposto dai ragazzi potrà essere realizzato.

La proposta dell’Amministrazione Comunale è quella di sottoscrivere un accordo con i ragazzi per collaborare per mantenere pulita l’area e sul piano della valorizzazione, con la creazione di nuovi pannelli esplicative e anche nuove piantumazioni.

«La cosa più difficile è dare seguito ai progetti di riqualificazione con azioni di manutenzione che siano costanti ha avvertito Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese, pronta a sostenere le iniziative – con il vostro impegno concreto possiamo inserire il Vellone tra i territori interessati da Puliamo il mondo, e con l’aiuto delle vostre insegnanti potrete passare il testimone di tutela di questo territorio ai ragazzi che frequenteranno la scuola dopo di voi».