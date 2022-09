Vinci un pettorale, corri con Varese City Run

Al via la seconda edizione della Varese City Run, per correre tra il centro cittadino e la natura prealpina. Dal 7 al 9 ottobre, due gare allenanti e sfidanti, con un percorso tanto urbano quanto periurbano, con un mix di piano e salite che renderà l’evento unico e imperdibile.

Gli organizzatori della manifestazione mettono in palio per i lettori di VareseNews, media partner dell’evento, 10 pettorali per la VareseTEN non competitiva e 10 per la Family Run Humanitas Medical Care, in programma domenica 9 ottobre.

Partecipare al contest è semplice e veloce:

segui la pagina facebook di VareseNews

commenta il post dedicato al contest con l’#vcrten22 per la VareseTEN non competitiva o con l’#vcrfamily22 per la Family Run Humanitas Medical Care (lo puoi trovare facilmente cercando #contestvaresecityrun22)

I primi cinque lettori che commenteranno vinceranno una coppia di pettorali a testa.

I fortunati saranno ricontattati con un messaggio privato su Facebook per la raccolta di alcuni dati che saranno trasmessi agli organizzatori della manifestazione.

E’ possibile partecipare al contest fino a martedì 4 ottobre.

TUTTE LE GARE

21 km di pura energia sulle strade varesine. Un percorso che è un inno alle bellezze e alle peculiarità del territorio.

La new entry delle proposte di Varese City Run è rappresentata da VareseTEN: gara podistica ufficiale FIDAL di 10km. Un percorso nuovo ed affascinante, rapido ed innovativo, dove potersi mettere in gioco su una distanza breve potendo dare tutto se stesso compiendo degli ottimi tempi personali.

Una gara divertente ed allenante di 10km, dedicata a chi si sta scoprendo corridore o a chi, semplicemente, ama distanze più contenute e non vuole perdere l’occasione di vivere Varese come non ha mai fatto.

Un percorso alla portata di tutti, creato per corridori e camminatori, famiglie e gruppi di amici, anche quelli speciali a quattro zampe, grandi e piccoli.

CONTATTI

Varese City Run

T: 0331 1710846

@: info@varesecityrun.it

Sito | Facebook | Instagram