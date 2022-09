I voti del Varese: Priori dà sicurezza, Premoli e Monticone lottatori

Il Varese si porta a casa un punto da Casatenovo. Uno 0-0 che premia di più i biancorossi mentre i padroni di casa possono recriminare per non aver sfruttato un primo tempo ottimo. Benissimo Priori tra i pali, al suo esordio, mentre così come hanno grandi meriti Monticone e Premoli. Manca qualcosa in avanti, con Disabato e Piraccini che non forniscono palloni interessanti, Pastore è troppo nervoso e Ferrario – nonostante una grande girata di testa che sfiora il gol – non riesce ad aiutare la squadra.

I VOTI

PRIORI 7: Sicuro in uscita, anche nel finale in mezzo al traffico, e la sua sicurezza la trasmette ai compagni. Bene anche tra i pali con una parata importante su Sala nella ripresa

MAPELLI 6: Balla un po’ nel primo tempo e si innervosisce. Gara comunque positiva

MONTICONE 6,5: Il punto fermo della difesa, la roccia alla quale di appiglia la squadra nel momento più difficile

PARPINEL 5,5: Un’altra gara sottotono per il difensore, che sbaglia anche diversi appoggi. Si infortuna e lascia il campo nella ripresa

Marcaletti 6,5: Al suo esordio stagionale gioca una buona prestazione, soprattuto difensivamente dove non si fa mai superare

FOSCHIANI s.v: Sfortunato, esce dopo presto dalla gara per un infortunio

Battistella 6,5: Entra con ottima attenzione e mette anche un paio di cross interessanti, su uno dei quali Ferrario ha sfiorato il gol

PREMOLI 7: Corre tanto e recupera molti palloni. Prova anche a giocare la palla, cosa che non è sempre nelle sue corde. Ma oggi è stato uno dei migliori tra i varesini

DISABATO 5,5: Un primo tempo difficilissimo, nel quale anche le cose più semplici sembravano complicarsi. Meglio nella ripresa, anche quando ha qualche spazio in più

PIRACCINI 5,5: Anche lui soffre la dinamicità degli avversari, soprattutto nel primo tempo, e spesso si trova a inseguire

Cappai 6: Dentro nel finale. Ci mette voglia e prova anche a cercare il colpaccio, ma il suo sinistro non gira abbastanza

TRUOSOLO 5,5: Spesso in ritardo sull’uomo nel primo tempo, più concentrato nella ripresa

Scarpa 6: Dopo nemmeno un minuto dall’ingresso in campo viene ammonito. Poi si scioglie e corre anche bene

PASTORE 5,5: Anche oggi troppo nervoso con l’arbitro e poco produttivo in campo. Nel primo tempo trova il gol ma un tocco di mano precedente gli toglie la gioia

FERRARIO 5,5: Quando c’è da fare il bomber non ha eguali e la sua incornata che va a un soffio dal gol ne è la dimostrazione. Oggi però aiuta poco la squadra, soprattutto perché finisce troppo facilmente in fuorigioco