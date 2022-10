Dopo 32 anni in Comune a Casciago va in pensione Marilena Pandini

Dopo una vita in Comune a Casciago va in pensione Marilena Pandini, responsabile da tanti anni dell’ufficio Tributi. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato venerdì 30 settembre: l’ultimo cartellino timbrato nel primo pomeriggio, un rapido saluto con il sindaco Mirko Reto e il vicesindaco Alberto Gaggioni, in attesa di ringraziarla insieme al resto dei dipendenti comunali, consiglieri e giunta. L’abbiamo incontrata nel corso della tappa casciaghese di VA in Giro, il progetto che attraversa tutto il Varesotto (ma non solo) alla scoperta dei luoghi e delle peculiarità del nostro territorio.

«Sono arrivata in Comune a Casciago 32 anni fa – racconta -, mio marito è un casciaghese doc, io sono di Biumo. Il colloquio per l’assunzione lo feci con il principe Castelbarco, allora sindaco di Casciago. Ho attraversato tante epoche, ricordo anche il periodo del commissariamento, il sindaco Baroni, l’epoca Brovedani/Zanotti fino alle ultime amministrazioni. Il lavoro è cambiato molto nella modalità, ci si è specializzati molto di più».

«Lascio tanti ricordi, tante persone, tanti incontri – commenta commossa prima di prendere le sue cose e chiudere per l’ultima volta la porta del palazzo comunale -. Il rapporto con la gente è un’altra cosa che mi mancherà: allo sportello ho conosciuto e ascoltato tante vicende, con la maggior parte devo dire che c’è stato un rapporto positivo. Cosa farò adesso? Divento nonna tra poco, ho da accudire il mio papà che ha 100 anni. Ora è giusto dedicarmi anche un po’ a me stessa».