Addio al cedro di Castronno, il sindaco “Se ne va un pezzo del paese”

Il Cedrus dell’Atlante che campeggia da oltre 50 anni a Castronno verrà tagliato nei prossimi giorni.

Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Gabri che in un post su Facebook ha “salutato” il vecchi albero: “Un pezzo di Castronno che se ne va”, dice il sindaco che spiega: «Tra sabato e domenica prossima, salvo imprevisti, la proprietà del Bar Ciaobar9 (ex Cavour) taglierà la storica pianta ormai morta. La relazione tecnica del perito agrario parla di un fungo che ha iniziato ad attaccare l’albero circa due anni fa. Dispiace molto sia perché era un po’ il simbolo del paese sia perché a Natale veniva addobbato».

Tra sabato e domenica, quindi, per permettere il taglio della pianta il traffico sarà deviato.

E a proposito delle prossime festività natalizie il sindaco Gabri spiega che nel rispetto della crisi energetica gli addobbi saranno limitati all’essenziale: «Manterremo la proiezioni delle luci sulla facciata del municipio e quest’anno illumineremo solo il campanile di Sant’Alessandro, ma l’atmosfera natalizia non mancherà»