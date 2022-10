AgriVarese ad Angera colora il lungolago

Per la prima volta la città sul Lago Maggiore ospita AgriVaresela grande festa dedicata alle fattorie varesine, promossa dalla Camera di Commercio di Varese. Stand, animali e prodotti tipici colorano il lungolago. Dopo il rinvio per il maltempo di settimana scorsa, taglio del nastro questa mattina con i saluti istituzionali del sindaco di Angera Paladini Molgora. Diversi gli amministratori locali, come il vicesindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron, quello di Taino Stefano Ghiringhelli, per Regione Lombardia erano presente Emanuele Monti e Marco Colombo poi i parlamentari Alessandro Alfieri e Stefano Candiani.

Una sessantina sono gli espositori presenti, protagonisti di un settore agricoltura/pesca/silvicoltura che vede una “crescita lenta ma costante” e che offrono una fiera all’insegna del chilometro zero e della sostenibilità.