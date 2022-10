Al varesino Luigi Zoni il premio Farfalla d’oro del concorso “50&più”

Una borsa di tela colorata con dentro un programma che scandisce le giornate e una matita come strumento utile a trasformare la fantasia in concretezza. È iniziata così la ‘Settimana della Creatività’, la ‘chiamata alle arti’ che 50&Più rivolge agli over 50 d’Italia. Anche l’edizione del 2022 si è svolta nella splendida cornice del Lago Maggiore, per quest’anno al Grand Hotel Bristol di Stresa. Durante il grande evento, dal 23 al 28 ottobre, si sono svolte le premiazioni della 40esima edizione del Concorso 50&Più.

«La cultura si modifica, si aggiorna, va al passo con i tempi ma rimane sempre l’anima della nostra Associazione. È il nostro germe costitutivo, un elemento che non possiamo scindere dalla vita sociale perché ci consente soprattutto il confronto. 50&Più, in questi anni, si è arricchita di nuove energie, diversità che portano ricchezza a tutti noi» è il commento di Sebastiano Casu, vice presidente nazionale vicario 50&Più.

Cinque maestri d’arte – Lina Pallotta (fotografia), Anna Finelli (mosaico), Elio Pecora (poesia), Enrico Valenzi (scrittura creativa) e Giulio Rigoni (pittura) – hanno accompagnato i soci in un percorso caratterizzato dall’incontro, dall’arricchimento e dalla sorpresa con laboratori quotidiani divisi tra teoria e pratica. Un viaggio nell’arte che si incrocia con la filosofia e l’introspezione capace di produrre piccoli capolavori esposti poi nella giornata conclusiva. Per l’intera durata della manifestazione, è stato possibile ammirare le opere realizzate dai soci 50&Più, in gara per la 40esima edizione del Concorso. L’itinerario, allestito all’interno del magnifico winter garden dell’albergo, ha consentito una camminata nell’arte all’insegna dello stupore e della meraviglia. È stata una giuria composta da importanti nomi del panorama artistico nazionale – quali Lina Pallotta, Elio Pecora, Giulio Rigoni, Duccio Trombadori e Renato Minore – a decretare i vincitori del Concorso, assegnando 20 farfalle d’oro, 4 libellule d’oro, 32 menzioni speciali e 8 segnalazioni.

Ad essere premiato con la farfalla d’oro per la Fotografia è Luciano Zoni di Varese che ha partecipato alla manifestazione nazionale con lo scatto dal titolo “Magiche Atmosfere”.

A intervallare le lezioni dei laboratori e le premiazioni, una visita guidata alla Rocca di Angera e al Museo della Bambola e del Giocattolo, una passeggiata a Stresa che ha accompagnato i soci tra le bellezze del lungolago passando per il centro storico e Villa Pallavicino. All’appuntamento con l’arte si è aggiunto anche l’intrattenimento. Ad animare le serate: ‘Una voce per Battisti’ di Mauro Mosè, ‘Sanremo Insieme’ di Marino Bartoletti e il Duo Idea, il concerto del trio di musica swing ‘Ladyvette’. Alla ‘Settimana della Creatività’ è stato dato spazio anche alle tipicità locali con la degustazione di prodotti tipici.

“La Settimana della Creatività è uno dei più importanti appuntamenti di 50&Più capace di rinnovare, ogni anno, un sentimento di amicizia e collaborazione che da sempre lega i nostri soci. Non è mai tardi per scoprirsi talenti e questa edizione lo ha dimostrato ancora una volta, dando spazio alle emozioni, alla fantasia e all’immaginazione. Nulla più di questo ci rende donne e uomini liberi” ha detto Gabriele Sampaolo, Segretario Generale 50&Più.