Alla ricerca di un nuovo frigorifero? Approfitta del Black Friday

Quando si deve comprare un frigorifero, spesso si è assaliti da numerosi dubbi.

La globalizzazione ha messo a disposizione dei consumatori una vastissima gamma di prodotti e con la tecnologia che avanza di anno in anno, crescono anche i costi degli elettrodomestici.

Fortunatamente, è presente da qualche anno anche in Italia una tradizione statunitense che permette di risparmiare sull’acquisto di elettrodomestici e prodotti di elettronica: il Black Friday!

Tipicamente americano, il Black Friday è un giorno nel quale vengono proposte numerose offerte.

Cade per tradizione il quarto venerdì di novembre, ma è già da qualche anno che molti seller hanno iniziato a proporre offerte più o meno vantaggiose durante tutto il mese.

Le offerte più convenienti vengono solitamente proposte durante l’ultima settimana di Novembre e ovviamente durante il giorno stesso del Black Friday, ma anche nei giorni antecedenti si possono fare ottimi affari, se li si sa riconoscere!

Caratteristiche da guardare in un frigorifero

Adesso che sappiamo quando potremo trovare i best deals, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione durante l’acquisto di un frigorifero, così da essere pronti al lancio delle promozioni.

Posizione

Il punto di installazione è fondamentale ai fini della scelta del nuovo frigorifero perché a seconda dello spazio predisposto ad accoglierlo, si dovrà scegliere fra un frigorifero a incastro, mono porta o a due porte e di varie dimensioni.

Capienza

Una famiglia avrà necessità molto diverse da quelle di una coppia o di chi vive da solo, è per questo che è fondamentale fare attenzione alla capienza, non vorrete comprare un frigo che rimarrà sempre vuoto e consumi energia inutilmente! Per un singolo 150L saranno più che sufficienti, per una famiglia di 4 persone, ne saranno necessari all’incirca 400L.

Consumi

Considerando che i frigoriferi restano costantemente accesi, è consigliabile acquistare un prodotto che appartenga ad una classe di efficienza energetica A++ o superiore. A tal proposito, ecco una guida alle classi di efficienza energetica per poter scegliere i propri elettrodomestici nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sistemi di raffreddamento

L’aria viene distribuita in vari modi all’interno del frigorifero ed è così che vengono distinti i frigoriferi fra statici, statici-ventilati e no Frost. Gli ultimi presentano la particolarità di non formare brina all’interno del frigorifero; quindi, se si vuole evitare lo “scongelamento” annuale del frigo, questi rappresentano un’ottima alternativa.

I migliori frigoriferi sul mercato

Vediamo ora quali sono i frigoriferi con miglior rapporto qualità/prezzo.

LG GBP61DSPGN

Questo frigorifero ha veramente tutto: dimensioni standard per un frigorifero di questo livello (186 x 59,5 x 68,2 cm), installazione libera, capienza frigorifero 290L, classe di efficienza energetica F, sistema di raffreddamento No Frost e congelamento rapido.

Costo: < 600 € da Unieuro

Samsung Frigorifero RB29FERNDSA

Dimensioni più contenute e capienza decisamente ridotta (rispettivamente 178 x 59,5 x 73,1 cm e 192L), tuttavia se ci sono esigenze in termini di spazio, anche questo frigorifero ha delle ottime specifiche tecniche che lo portano ad un livello pari a quello del precedente in termini di prestazioni. Costo: tra i 700€ e i 900€

Candy CHCS 514EX

Per chi ha un budget più ridotto, questo frigorifero Candy, rappresenta un’ottima alternativa. Anche questo ha capienza ridotta rispetto ai precedenti (138L). Ha un sistema di riscaldamento statico, perfettamente adeguato al suo compito.

Conclusioni sul Black Friday

Le offerte Black Friday sono una opportunità per assicurarsi degli ottimi affari. Tenete d’occhio le offerte Amazon per il Black friday e prima di acquistare confrontate i prezzi su varie piattaforme per assicurarvi che ci sia effettivamente un vantaggio!