Aperte a Legnano le selezioni per l’Ifts in Meccatronica

Sono aperte le selezioni dei candidati al percorso di formazione per diventare Tecnici Meccatronici. L’appuntamento per i colloqui è nella nuova sede di Confindustria Alto Milanese in via XX Settembre 30 a Legnano, che ospiterà anche un innovativo e moderno Laboratorio dotato delle tecnologie più avanzate a disposizione degli studenti.

Il percorso gratuito, progettato da Confindustria Alto Milanese insieme all’Istituto Bernocchi di Legnano, prenderà avvio a novembre.

L’IFTS Meccatronico, unico Corso di Formazione Tecnica Superiore di questo genere nel territorio dell’Alto Milanese, si caratterizza come un percorso di 1.000 ore, divise in 550 ore in aula e 450 di tirocinio in eccellenti aziende del territorio, già resesi disponibili ad accogliere i giovani.

«I numeri delle precedenti edizioni – fa sapere Confindustria Alto Milanese – parlano di un successo su tutti i fronti: tasso di occupazione vicino al 90% per chi ha frequentato; contratti di assunzione in tasca già durante il tirocinio, e piena soddisfazione da parte di studenti e imprenditori. Gli interessati hanno l’opportunità di inviare il proprio CV e partecipare a un colloquio conoscitivo prima di approdare in aula. La selezione sarà flessibile e veloce, e soprattutto diretto a fare emergere le motivazioni dei candidati».

Questo aiuterà a creare un abbinamento vincente impresa-tirocinante, anche nel rispetto delle aspettative dei candidati, grande valore aggiunto di questo percorso. «In un panorama economico incerto come quello che abbiamo davanti – commenta Diego Rossetti, Presidente Confindustria Alto Milanese – il nostro percorso IFTS meccatronico assicura ai ragazzi che vi partecipano una formazione pratica e teorica di qualità, che permette loro di presentarsi sul mercato del lavoro con un profilo altamente competitivo».

«Mi sento di dare un consiglio a tutti i ragazzi provenienti da licei, istituti tecnici e professionali – continua Diego Rossetti -. Il tempo che investite nella vostra formazione non è mai sprecato. Sono consapevole della vostra voglia di lanciarvi da subito nel mercato del lavoro, ma il percorso IFTS come quello di Legnano è un’opportunità per accedere a mansioni di maggiore responsabilità all’interno dell’azienda e di diventare dei tecnici specializzati. Inoltre, Confindustria Alto Milanese vi seguirà lungo tutto il percorso e ascolterà le vostre esigenze e quelle delle imprese per inserirvi nel contesto lavorativo più

congeniale».

Il percorso IFTS meccatronico è aperto a tutti coloro che possiedono un diploma di Istruzione

Secondaria Superiore (Istituto Tecnico o Liceo) o il Diploma professionale di tecnico quadriennale.

– Per informazioni: 0331 543391

– Per candidarsi: inviare il proprio CV a: ifts-meccatronica@isisbernocchi.edu.it