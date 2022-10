Auto ribaltata in via Deledda a Busto Arsizio

È rimasta chiusa per diverso tempo la via Grazia Deledda a Busto Arsizio nella tarda mattinata di sabato per via di un incidente stradale avvenuto sembra per una precedenza non rispettata. Il risultato è stato il ribaltamento di un’auto con all’interno una persona rimasta intrappolata e raggiunta dai vigili del fuoco che hanno così permesso di liberarla.

All’ospedale in codice verde è finita una donna di 54 anni soccorsa da un mezzo dell’Sos di Busto Arsizio e da un’automedica.

Lo schianto è avvenuto attorno a mezzogiorno e sul posto hanno operato per i rilievi gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio arrivati con una pattuglia e le unità di motociclisti.