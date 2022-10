Bando Ri-Genera di Regione Lombardia, Monti: “Aiutiamo i comuni nel contenere i costi energetici”

«Con il bando Ri-Genera Regione Lombardia intende sostenere i comuni e le amministrazioni locali in questo delicato momento di crescita generalizzata dei costi energetici. La riqualificazione energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili sono priorità assolute per l’agenda regionale». Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, in merito all’approvazione della graduatoria finale del bando Ri-Genera che ha assegnato 28,3 milioni di euro a 102 progetti, di cui 8 in provincia di Varese.

«Regione Lombardia si dimostra al fianco delle amministrazioni locali e dei territori con progetti concreti di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale pubblico con l’obiettivo di fare il bene di tutti i cittadini» aggiunge.

In totale, il territorio della provincia di Varese vedrà il finanziamento di 8 progetti per 2.535.390,12 euro.

Di seguito l’elenco dei comuni con progetti finanziati:

Arsago Seprio, due progetti: 400.000 euro; 400.000 euro;

Casciago, 229.597,04 euro.

Castelseprio, 381.837,69 euro.

Induno Olona, 183.506,50 euro.

Mesenzana, 357.821,29 euro.

Morazzone, 400.000 euro.

Tradate, 182.627,60 euro.