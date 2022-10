Caldana e Cocquio in lutto, addio a Franco Brasca

La comunità caldanese dice addio a Franco Brasca, instancabile volontario della frazione di Cocquio Trevisago e protagonista della storia della storica società operaia, del teatro e del volontariato civile e parrocchiale.

A tracciarne un ricordo il direttore della rivista Menta e rosmarino: “Ciao Franco, il tuo impegno a favore della comunità caldanese è stato eccezionale: motore infaticabile della Società Operaia, sei stato figura di spicco in tutte le vicende della società stessa e ovviamente protagonista anche nella realizzazione del Salone Teatro, motivo di orgoglio per la nostra Caldana. Ti sei poi adoperato a lungo a favore del Circolo Cooperativa e parimenti ammirevole il tuo impegno nel Volontariato Civile e in Parrocchia dove, tra le altre cose, sei stato tra i promotori della Corale Cocquiese, gruppo canoro che va riscuotendo tuttora significativo successo” (Leggi qui).

S. Rosario : Domenica 2.10 ore 20.30 in Chiesa Caldana

Funerale : Lunedi 3.10 ore 15.00 preceduto da S. Rosario alle 14.30