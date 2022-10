A Casale Litta passano due mozioni dell’opposizione, un bus navetta e più panchine per i cittadini anziani o in difficoltà

Cinque mozioni presentate dal gruppo di opposizione “Alleanza per Casale Litta” nell’ultimo consiglio comunale. Due sono passate, altre due sono state bocciate e di una è stato chiesto venga presentato un’interrogazione.

«Le nostre mozioni erano state presentate a giugno e a settembre ma sono rimaste nel cassetto fino ad oggi, 16 ottobre – spiega Katia Cenci, capogruppo di Alleanza per Casale Litta- . Tra le altre cose abbiamo chiesto quindi che venga modificato il regolamento perché non è ammissibile che le nostre osservazioni restino in un cassetto per mesi. Vorremmo quindi le mozioni presentate vengano iscritte all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla presentazione».

Le mozioni approvate riguardano l’istituzione di una navetta che trasporti persone in difficoltà nei luoghi pubblici, come ambulatori medici, farmacie o uffici postali; e l’implementazione di panchine e cestini lungo i percorsi pedonali.

«Considerato la carenza di medici di base nei piccoli comuni, tenuto conto che l’ambulatorio della frazione di Bernate è stato chiuso e che i cittadini devono recarsi agli ambulatori di Casale Litta, Villadosia e Mornago, abbiamo chiesto l’istituzione di un bus navetta gratuito a favore di persone con lievi problemi di mobilità – spiega il consigliere Cenci – L’amministrazione comunale aveva già messo a disposizione l’auto di servizio su espressa chiamata ma a nostro parere non era sufficiente. Così abbiamo proposto un servizio navetta che copra fasce orarie giornaliere in modo che i cittadini possano prenotare la loro richiesta di spostamento. Siamo certi che se adeguatamento pubblicizzato il servizio navetta sarà molto apprezzato».

«Anche la mozione sull’incremento delle panchine nelle zone più frequentate è passata – spiega ancora Katia Cenci – Ne sarà installata una all’esterno dell’ufficio postale per alleviare i lunghi periodi di attesa soprattutto delle fasce più deboli che faticano a restare troppo tempo in piedi»

Bocciate invece le mozioni che suggeriva l’intitolazione del parco comunale di Via Tordera a Falcone e Brosellino e quella che chiedeva lo spostamento delle due colonnine per la ricarica elettrica dal parcheggio laterale al cimitero, per fare spazio a due parcheggi per i disabili.

«La giunta ha respinto l’intitolazione a Falcone e Borsellino dicendo che faranno altre valutazioni. Sullo spostamento delle colonnine per la ricarica dell’auto elettrica invece ci è stato detto che al momento la situazione non sarà modificata e che i parcheggi per i disabili saranno realizzati in una zona diversa, sempre al fianco del cimitero. Verificheremo se non c’è un vizio di forma ».

Sulla nuova gestione della raccolta differenziata da parte di Coinger, invece, l’opposizione ha presentato un lungo intervento in cui si chiedevano ragguagli sulla tariffa puntuale di bacino e su come l’amministrazione intenda venire incontri ai rincari per sostenere le famiglie già colpite dagli aumenti delle bollette energetiche. Su questo tema, delicato, la giunta ha chiesto venga presentata un’interrogazione.