“L’auto amica a disposizione di persone in difficoltà? A Casale Litta usata da pochi”

Un bus navetta per portare dal medico, in farmacia, o a sbrigare piccole faccende burocratiche le persone che non possono spostarsi autonomamente. La proposta del gruppo di opposizione di Casale Litta guidato da Katia Cenci è passata in consiglio comunale con l’approvazione anche della maggioranza.

Ma il sindaco di Casale Litta Graziano Maffioli, numeri alla mano non è molto convinto che l’iniziativa avrà il successo sperato: «Da tempo abbiamo messo a disposizione l’auto di servizio del comune per portare i cittadini in difficoltà a fare visite, a ritirare medicine, andare in posta o dove serve. Ebbene in otto anni, cioè da quando abbiamo reso disponibile l’auto, abbiamo ricevuto una sola richiesta. Ci pare un po’ poco, francamente, ma abbiamo deciso di provare con questa altra soluzione. Vediamo che cosa succederà».

«Mi preme però dire subito una cosa – continua il primo cittadino-: non metteremo a disposizione il servizio di chi ha figli o parenti che possono accompagnare i propri familiari in ambulatori o uffici. Il Comune non può e non deve sostituirsi alla famiglia, che deve trovare il modo per organizzarsi. Lasciamo il servizio a chi ha realmente bisogno ed è solo».

Ma non è l’unica precisazione che Graziano Maffioli vuole fare: «L’opposizione ci accusa di prestare poca attenzione al sociale. Ebbene anche in questo caso è il bilancio che parla: a quella voce abbiamo destinato ben 150 mila euro. Non mi sembrano pochi. La nostra strada va nella direzione dell’aiuto e del sostegno dei cittadini da sempre».