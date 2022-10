“Ciao Ambrogino”: un’intera comunità dice addio all’ex sindaco di Curiglia

Si è spento ieri, tra l’affetto della famiglia, Ambrogio Rossi, conosciuto anche come “Ambrogino”.

Rossi, uomo di grandi valori e umanità, per undici anni aveva ricoperto il ruolo di sindaco di Curiglia, amando, come il compianto predecessore Piero Rossi, ogni singolo angolo di quel luogo. Se ne è preso cura e oggi a ricordarlo con affetto è infatti un’intera comunità: da Luino a Curiglia. Un impegno, il suo, che non si è mai esaurito, che ha continuato a mettere nel salvaguardare la sua amata valle e comunità.

Durante i tour che Varesenews ha realizzato nel 2013 e 2015 lo avevamo incontrato proprio in compagnia di Piero, ex storico sindaco del paese. Ad accumunarli non era solo lo stesso cognome – Rossi – ma la passione, la sincerità e l’amore per il loro piccolo e incantevole paese, di cui entrambi andavano molti fieri.

Nonostante l’età avanzata Ambrogio rappresentava un punto di riferimento per organizzare servizi che cercavano col passaparola di far combaciare le esigenze dei residenti: non era raro trovarlo alla guida della «Panda» del Comune quando per esempio si rese necessario attivare il servizio navetta quando i lavori sulla strada interruppero il collegamento col fondovalle, oppure, per aiutare gli anziani a muoversi verso medici o dispensari farmaceutici.

Un uomo davvero speciale, un “uomo delle valli”, che si è sempre speso per tutti. Un uomo che la comunità continuerà a ricordare per il suo animo e impegno.