Cine Underground, il festival horror-fantascienza-fantasy-trash al Gagarin di Busto

Dopo la serata di anticipazione del 2 ottobre, entra finalmente nel vivo la quarta edizione di Cine Underground, il festival dedicato al cinema di genere e di serie B organizzato presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio.

Sono ben 26 i film in concorso tra corti e lungometraggi per un intero week-end all’insegna di horror, fantascienza, fantasy e b-movie, tre giornate dense di proiezioni, mostre e incontri con registi e professionisti del settore.

“L’idea è nata un po’ per gioco, dopo alcune fortunate proiezioni di corti e film horror indipendenti al Circolo Gagarin. Questa edizione rappresenta sicuramente un banco di prova importante: rispetto alle precedenti, il fittissimo calendario di proiezioni si arricchisce con diversi talk e mostre, oltre ad avere un nutrito gruppo di ospiti anche internazionali, tra registi e addetti ai lavori. Speriamo che il lavoro organizzativo degli ultimi mesi venga apprezzato, la curiosità di vedere la reazione del pubblico è tantissima.” Così Sara Antonicelli e Lorenzo Fassina, curatori del Festival nel commentare la nuova edizione.

Per Simone Grillo, Presidente del Circolo Gagarin, “l’importanza di ospitare un festival di questo tipo, al di là dell’opportunità di vedere film per la prima volta in Italia, è proprio nella voglia di creare una comunità per chi ama il cinema indipendente di genere. E ancora più importante è provare a farlo in provincia.”

L’appuntamento è per il 7 – 8 – 9 ottobre 2022 presso Circolo Gagarin, in via Galvani 2bis a Busto Arsizio.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano prodotti appositamente per il festival.

Vista la natura degli spettacoli l’ingresso è consigliato esclusivamente ad un pubblico adulto.

L’ingresso è riservato alle socie e ai soci ARCI.

L’evento è indoor con posti a sedere limitati. Si consiglia la prevendita, disponibile su DICE:

venerdì 7 ottobre: https://tinyurl.com/7ottobre

sabato 8 ottobre: https://tinyurl.com/8ottobre

domenica 9 ottobre: https://tinyurl.com/9ottobre

abbonamento 3 giornate: https://tinyurl.com/7-8-9abbonamento

Programma completo sul sito: circologagarin.it/cineunderground

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022

19:30 presentazione del libro ORRORE E PREGIUDIZIO

aperitivo letterario con la scrittrice e illustratrice Simona Tell

20:30 FILM We AreNot Here To Fuck Spiders di Josh Reed

THRILLER/FOUND FOOTAGE

23:30 TRASH ATTACK!

La lunga notte del cinema trash! Con la proiezione del film Oreste Origins di Alex Fleming

SABATO 8 OTTOBRE 2022

17:30 OLD BUT GOLD!

IMPERDIBILI PERLE DALLE DECADI PASSATE

19:30 INCONTRO: L’ARTE DELL’HORROR

L’illustratore Giorgio Credaro ci parlerà della creazione delle sue iconiche locandine

21:00 FILM The Brilliant Terror di Julie Kauffman, Paul Hunt

DOCUMENTARIO

23:30 FILM Curse of Aurore di Mehran C. Torgoley

HORROR/FOUND FOOTAGE

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

17:30 INCONTRO E PROIEZIONE: WELCOME TO THE WASTELAND

il cinema post-apocalittico secondo Massimiliano Romualdi

19:30 INCONTRO: FILM SCORING – LA MELODIA DELL’ORRORE

il compositore Francesco Tresca ci guida nel mondo delle colonne sonore

21:00 FILM Science Team di Drew Bolduc

SCI-FI/HORROR/WEIRD

23:00 AWARD CEREMONY