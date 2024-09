Al Nuovo il film “Yojimbo – La sfida del samurai”, film del 1961 firmato da Akira Kurosawa

Appuntamento da non perdere al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille, 39, VA) il 23/09.

Alle ore 21 avrà luogo la proiezione di Yojimbo – La sfida del samurai, capolavoro del 1961 firmato da Akira Kurosawa, che torna in sala in versione restaurata. Lunedì 23 settembre, ore 21, in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Primo dei due film che Kurosawa ha dedicato al ronin (samurai senza padrone) Sanjuro, La sfida del samurai si svolge nell’era Tokugawa (XVII secolo), nel crepuscolo degli ideali e nel caos dei conflitti fra potentati. Sanjuro finge di mettersi al servizio di un mercante nella guerra che si protrae contro il suo rivale, ma sotterraneamente ordisce una strategia che conduce al reciproco massacro di entrambi. Narrato con un impeccabile dosaggio di effetti, colpi di scena, un’ironiaì acuminata e riusciti momenti grotteschi, è un western che riecheggia l’amore di Kurosawa per il cinema di Ford.

Ispirò involontariamente il western all’italiana: infatti Leone ne plagiò la trama in Per un pugno di dollari.

La presentazione sarà a cura del critico cinematografico e docente universitario Mauro Gervasini. La proiezione si svolgerà in lingua originale (giapponese) con sottotitoli in italiano.Per qualsiasi informazione scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it.