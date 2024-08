Con il Centro Anziani di Daverio a Saronno per lo spettacolo de “I Legnanesi”

L’appuntamento è domenica 29 settembre alle ore 16.00. Il gruppo teatrale “I Legnanesi” torna in scena con il nuovo spettacolo intitolato “Guai a chi ruba”. Ecco come partecipare

Il Centro Anziani di Daverio organizza una trasferta per assistere allo spettacolo teatrale de “I Legnanesi” al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. L’appuntamento è domenica 29 Settembre 2024

Il gruppo teatrale “I Legnanesi” torna in scena con il nuovo spettacolo intitolato “Guai a chi ruba”.

La famiglia Colombo, interpretata da Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), e Italo Giglioli (Giovanni), accoglie nel suo cortile un nuovo arrivato, il giovane Carmine, interpretato da Maicol Trotta. Mabilia, consapevole del privilegio di essere cresciuta in una famiglia tradizionale dai sani principi, decide di partecipare a un concorso di beneficenza. Grazie a questo, ottiene “l’adozione temporanea” di Carmine, un ragazzo problematico ma incredibilmente carismatico.

Teresa e Giovanni assumono il compito di reinserire Carmine nella società, insegnandogli i valori morali fondamentali per vivere onestamente e trovare un lavoro. Nel frattempo, Mabilia si cimenta nel ruolo di “sorella maggiore,” supportando Carmine nel suo percorso di crescita. Le battute esilaranti non mancano, come quando Teresa, riferendosi al suo matrimonio con Giovanni, esclama: “Sono 45 anni che faccio beneficenza!”

L’inconfondibile comicità de I Legnanesi si esprime attraverso situazioni divertenti e malintesi, come l’incontro di Teresa con un singolare direttore di banca. Tuttavia, nonostante gli sforzi per guidare Carmine sulla retta via, una bravata del giovane nella seconda parte dello spettacolo porta i Colombo in un’aula di tribunale. Qui, di fronte al giudice e alla Carmela (Maurizio Albè), devono “discolparsi” per qualcosa che non hanno commesso, con Giovanni che rischia addirittura la galera, per la gioia di Teresa.

Quando la situazione sembra senza via d’uscita, la commedia culmina in un finale sereno, offrendo agli spettatori un’importante riflessione sulla modernità del 7° comandamento.

Scritto da Mitia Del Brocco, con la regia di Antonio Provasio, scenografie e costumi curati da Enrico Dalceri, e con Sandra Musazzi come direttore artistico, “Guai a chi ruba” è una produzione della Chi.Te.Ma., garantendo un’esperienza teatrale indimenticabile.

Programma della giornata:

Ore 14.30: Partenza da Daverio – via Giovanni XXIII/angolo via Colombo

Ore 16.00: Inizio spettacolo al Teatro Pasta

Dopo lo spettacolo: Rientro a Daverio in pullman

Contributo associativo di partecipazione: € 60