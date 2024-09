“Bullismo in musica, combattiamolo insieme”, a Busto Arsizio una serata tra musica e parole

Con “Bullismo in musica, combattiamolo insieme”, venerdì 27 Settembre sul palco del teatro Lux di Busto Arsizio andrà in scena una serata tra parole e musica per riflettere insieme riguardo al tema del bullismo scolastico grazie al Patrocinio del Comune di Busto Arsizio e, per la prima volta, il Patrocinio del Senato della Repubblica.

La kermesse, che ogni anno si rinnova a Settembre tra Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago APS ETS e Cam To Me ODV, vede per questa occasione la presenza anche di ACBS ODV (Associazione contro il Bullismo Scolastico): sarà il gruppo del presidente Vincenzo Vetere, infatti, al centro dei riflettori, per diffondere sempre di più la consapevolezza di quanto il fenomeno sia diffuso e di quanto si possa, tutti insieme, arginarlo e quindi azzerarlo.

Tre le testimonianze attorno alle quali si concentrerà la serata, alternate alle note dei musicanti diretti da Marco Ferrario. La prima di Vincenzo Vetere, il trentenne che dalla sua storia di bullismo da bambino ne ha tratto la forza per creare un’associazione ormai affermata: sarà lui a introdurre la problematica, come si manifesta, quali segnali cogliere in famiglia e lo stato dei fatti, oggi, in Italia.

Sul palco di piazza San Donato interverrà quindi Riccardo Grassi, un giovane del quartiere di Sacconago che ha subito bullismo quando era uno studente e, infine, Gianluca Bramani, portavoce di tutti i genitori di vittime di bullismo: sarà lui a lasciare il messaggio conclusivo al pubblico per spiegare come mettere in luce la problematica, come affrontarla e come reagire. A portare la sua voce in musica, accompagnata sempre dalla Filarmonica, anche Francesca Athena Coia, da vittima di bullismo a cantante emergente.

Insomma, una serata di grande utilità per i genitori di bambini e adolescenti, per aiutarli a comprendere il fenomeno e averne consapevolezza. Ma anche rivolta ai più giovani, per far sapere loro che non sono soli, che esiste una rete di sostegno forte e ben radicata e, soprattutto, che contro il bullismo si può vincere.

Spiega Pietro Caccia, presidente della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago APS ETS: «Da alcuni anni organizziamo alcuni nostri concerti, insieme a Cam To Me, aventi come fine il sostegno sociale. Quest’anno, vedendo a conoscenza di un caso di bullismo avvenuto a Sacconago, abbiamo pensato di realizzare questo evento insieme a ACBS per sostenere la causa della lotta contro il bullismo».

«Sono molto contento di essere stato scelto nella parte dell’organizzazione del concerto – commenta Vetere -. La nostra associazione opera da circa dieci anni nel settore del bullismo scolastico e abbiamo conosciuto la Filarmonica proprio grazie a questo caso avvenuto a Sacconago. Siamo molto contenti di portare l’attenzione in modo alternativo a quello che è il fenomeno del bullismo in Italia. È la prima volta che lo trattiamo in musica, è una proposta innovativa e originale e speriamo di sfruttare questo approccio anche in altre occasioni e con altre organizzazioni».

Conclude Antonella Marinoni, vicepresidente di Cam To Me ODV: «Queste iniziative hanno un valore morale, sociale, politico notevole. Quest’anno ci è sembrata particolarmente coinvolgente la tematica scelta: spesso ci si avvicina alla questione perché conosciamo delle persone singole che sono venute a contatto con una sofferenza di questo tipo. In realtà, però, non si tratta di una questione solo personale ma collettiva. Coinvolge il nostro essere società: una società che subisce e permette ancora la violenza e il mancato rispetto delle unicità è una collettività non sana. Quindi ogni iniziativa di carattere culturale e ricreativo diventa doverosa proprio perché c’è in gioco il bene di tutti, non delle singole persone. La nostra associazione, che lavora anche all’Estero in progetti di formazione e sviluppo in Cambogia, Camerun e Perù, avendo a fuoco sempre l’attenzione al rispetto delle dignità della persona non poteva non aderire a una serata di questo tipo».

Entrata gratuita fino a esaurimento posti. Biglietti disponibili presso Colorificio S. Michele (via Quintino Sella, 18), Cartoleria Luisella (via Magenta, 50) e Cartoleria Ul Carté (via P. R. Giuliani, 5).